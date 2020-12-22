Вышел последний печатный номер журнала "Огонек". На следующей неделе журнал выпустит номер онлайн, после чего дальнейшая судьба "Огонека" неизвестна. Об этом сообщает РИА Новости.

"Огонек", который вышел в этот понедельник, — уникальный. Это последний "бумажный" номер, который выпустила редакция в ее нынешнем составе с 2009 года, — с тех пор, как "Огонек" купил издательский дом "Коммерсантъ" по решению своего владельца. Выйдет, правда, еще один номер на следующей неделе — последний уже онлайн, но что будет дальше с журналом, которому только что исполнился 121 год, — интрига", — говорится на сайте "Коммерсанта", владеющего журналом.

Сотрудников "Огонька" уже известили об увольнении в связи с оптимизацией штата.

"Огонёк" — российский, советский и снова российский общественно-политический и литературно-художественный иллюстрированный еженедельный журнал. C 1923 года выходит в Москве. В советский период тираж издания достигал нескольких миллионов экземпляров. По состоянию на 2017 год тираж журнала составлял около 80 тыс. экз.