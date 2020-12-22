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Москва

Онищенко прокомментировал возвращение вытрезвителей в России 

РИА Новости 17 минут назад
Онищенко поддержал возвращение вытрезвителей
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с "Говорит Москва" поддержал принятие закона о вытрезвителях и высказал мнение, что следующим этапом будет введение лечебно-трудовых профилакториев.
Онищенко, напомнил, что в год на человека в России приходится более десяти литров выпитого алкоголя. Кроме того, он отметил, что каждую зиму в состоянии алкогольного опьянения замерзает до десяти тысяч человек.

"Этих людей нужно находить, создавать им условия, чтобы они хотя бы не погибали", — пояснил депутат.

Он также выступил против содержания вытрезвителей за счет бюджета, предложив заниматься этим бизнесу. Иначе, как считает Онищенко, деньги начнут забирать у учителей, врачей и многодетных семей.

"Потом нужно будет вносить моральную ответственность, как в советское время, чтобы приходили уведомления на работу", — заключил он.

Сегодня Госдума приняла закон о восстановлении системы вытрезвителей в стране. В прошлом году документ одобрили в первом чтении. Вытрезвители, как отмечается, будут создавать на основе соглашений о муниципально-частном и государственно-частном партнерстве. Позднее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил переименовать вытрезвители в "приюты для уставших", чтобы избавиться от негативной коннотации. Он также поддержал принятие закона.
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Общество , Геннадий Онищенко , Владимир Жириновский , Госдума , ЛДПР , Радиостанция "Говорит Москва"
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