Онищенко поддержал возвращение вытрезвителей

Онищенко, напомнил, что в год на человека в России приходится более десяти литров выпитого алкоголя. Кроме того, он отметил, что каждую зиму в состоянии алкогольного опьянения замерзает до десяти тысяч человек.

"Этих людей нужно находить, создавать им условия, чтобы они хотя бы не погибали", — пояснил депутат.

Он также выступил против содержания вытрезвителей за счет бюджета, предложив заниматься этим бизнесу. Иначе, как считает Онищенко, деньги начнут забирать у учителей, врачей и многодетных семей.

"Потом нужно будет вносить моральную ответственность, как в советское время, чтобы приходили уведомления на работу", — заключил он.