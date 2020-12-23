Госдума приняла законопроект о запрете мата в соцсетях

Государственная дума РФ в третьем, окончательном чтении приняла законопроект по регулированию контента в социальных сетях. Среди прочих ограничений, документ запрещает размещать в соцсетях материалы с нецензурными бранью (матом).

Законопроект определяет «социальные сети» как сайт, на который в течение 24 часов заходит более полумиллиона пользователей из России . Признавать сайта соцсетями и вести из учет будет Роскомнадзор

С 1 февраля сайты, которые войдут в реестр Роскомнадзора, будут обязаны самостоятельно отслеживать публикации и удалять, если в них содержится запрещенный в России контент. Под такие материалы попадают публикации порнографии с несовершеннолетними, побуждающая к совершению опасных незаконных действий информация, информация о производстве и применении наркотиков, призывы к самоубийству и способы его совершения, призывы к массовым беспорядкам, информация, которая в неприличной форме оскорбляет человеческое достоинство и другие материалы.