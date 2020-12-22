Мощные снегопады придут в Центральную Россию

Все новости на карте

Снегопады, метели и снежные заносы ожидаются к концу недели в Москве и регионах Центрального федерального округа. Об этом сообщили 22 декабря в Гидрометцентре России.

«25−26 декабря в ЦФО пройдут снегопады, местами сильные, в западной половине округа — с мокрым снегом, местами ожидается гололёд, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололедица, снежные заносы, ветер будет усиливаться до 12−17 метров в секунду с метелью», — говорится в сообщении метеослужбы.

Прогноз касается Москвы и Московской области, а также Ярославской, Владимирской, Тульской, Орловской, Курской, Белгородской, Липецкой, Тверской, Смоленской, Калужской, Брянской, Костромской, Ивановской, Рязанской, Тамбовской и Воронежской областей.

Ожидается, что в течение двух дней прирост снежного покрова в регионе составит порядка 10−25 сантиметров.

Как пояснили в Гидрометцентре, изменение погоды ожидается в связи с перемещением активного циклона с Западной Европы на центр европейской территории России.