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Синоптики прогнозируют мощные снегопады в Центральной России 

ИА Regnum и ещё 4 51 минуту назад
Мощные снегопады придут в Центральную Россию
Фото: РИА Новости
Снегопады, метели и снежные заносы ожидаются к концу недели в Москве и регионах Центрального федерального округа. Об этом сообщили 22 декабря в Гидрометцентре России.

«25−26 декабря в ЦФО пройдут снегопады, местами сильные, в западной половине округа — с мокрым снегом, местами ожидается гололёд, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололедица, снежные заносы, ветер будет усиливаться до 12−17 метров в секунду с метелью», — говорится в сообщении метеослужбы.

Прогноз касается Москвы и Московской области, а также Ярославской, Владимирской, Тульской, Орловской, Курской, Белгородской, Липецкой, Тверской, Смоленской, Калужской, Брянской, Костромской, Ивановской, Рязанской, Тамбовской и Воронежской областей.
Ожидается, что в течение двух дней прирост снежного покрова в регионе составит порядка 10−25 сантиметров.
Как пояснили в Гидрометцентре, изменение погоды ожидается в связи с перемещением активного циклона с Западной Европы на центр европейской территории России.
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Общество , Погода , Забайкальский Край , Москва , Орловский , Приморский Край , Ярославский
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