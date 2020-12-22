Собчак призналась в систематическом нарушении антиковидных мер

«Еще как нарушаю, с удовольствием, но только потому, что у меня антитела. Я — человек высшей расы на ближайшие пару месяцев. А вообще, переходя к моей любимой теме "Как похорошела Москва при Собянине", могу сказать одно: у нас сейчас самый лучший город на земле. В Европе реально все закрыто. Люди месяцами в ресторанах не были. И я горжусь, что ситуация с больницами в Москве позволяет не закрывать нас на тотальный локдаун и не разрушать экономику малого бизнеса», — написала Собчак.