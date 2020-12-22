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«Я — человек высшей расы»: Собчак нарушает антиковидные ограничения 

Артём Кульша 19 минут назад
Собчак призналась в систематическом нарушении антиковидных мер
Фото: РИА Новости
Журналистка Ксения Собчак — человек высшей расы, потому что у нее много антител к коронавирусу. Об этом она сама заявила в своем телеграме.
17 декабря, как сообщал «Рамблер», коллеге Собчак Светлане Бондарчук исполнилось 52 года. Она отпраздновала день рождения в ресторане «Симач» в Москве. Собчак и ее муж режиссер Константин Богомолов посетили мероприятие.
Сегодня в 0:55 анонимный телеграм-канал «Героиня Татлера» опубликовал снимок с празднования дня рождения Бондарчук, на котором та запечатлена с бизнесвумен Надеждой Оболенцевой, а в подписи написал: «Ну Ксения!». Два часа спустя Собчак ответила «Героине Татлера», что не увиделась с автором канала, потому что покинула мероприятие ровно в полночь — «ушла в 00».
«Героиня Татлера» предположила, что «ушла в 00» — эвфемизм, ведь иначе это означает, что Собчак нарушает ограничения, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«Еще как нарушаю, с удовольствием, но только потому, что у меня антитела. Я — человек высшей расы на ближайшие пару месяцев. А вообще, переходя к моей любимой теме "Как похорошела Москва при Собянине", могу сказать одно: у нас сейчас самый лучший город на земле. В Европе реально все закрыто. Люди месяцами в ресторанах не были. И я горжусь, что ситуация с больницами в Москве позволяет не закрывать нас на тотальный локдаун и не разрушать экономику малого бизнеса», — написала Собчак.

В октябре Собчак сообщила в эфире своего шоу «Док-ток» на Первом канале, что заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19. Она рассказала, что у нее были кашель и повышение температуры тела, но она уже почти выздоровела. Также Собчак упомянула, что ее трехлетний сын Платон переболел коронавирусной инфекцией в конце лета.
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Общество , Шоу-бизнес , Надежда Оболенцева , Светлана Бондарчук , Константин Богомолов , Ксения Собчак
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