Пока вы в маске: В хабаровских поездах появятся купе для ковид-больных 

В хабаровских поездах появятся купе для ковид-больных

Такие купе появятся во всех составах, «которые идут в Комсомольск, из Комсомольска в Хабаровск и дальше в район Ванино и Советской Гавани», сообщил через пресс-службу вице-премьер края Евгений Никонов

ВОЗ созывает совещание для обсуждения нового штамма COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созовет совещание, на котором обсудит информацию о новом штамме коронавируса, который был выявлен в Великобритании.

В мире не осталось ни одного континента без коронавируса

Антарктида перестала быть единственным континентом, не затронутым пандемией COVID-19. Как сообщает издание Tercera со ссылкой на ВС Чили, у 36 человек на чилийской научной станции была выявлена коронавирусная инфекция.

В России выявили 28 776 заразившихся коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 28 776, до 2 906 503. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Иммунолог призвал не паниковать из-за мутаций коронавируса

Иммунолог, заведующий отделением в иерусалимской клинике Хадасса Ар Ха-Цофим профессор Яков Беркун заявил, что обнаруженная в Великобритании мутация коронавируса вряд ли значительно изменила его свойства. Об этом сообщает РИА "Новости".