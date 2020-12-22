Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Выберите регион
Москва

Пока вы в маске: В хабаровских поездах появятся купе для ковид-больных 

Елена Прошина 16 минут назад

В хабаровских поездах появятся купе для ковид-больных

Такие купе появятся во всех составах, «которые идут в Комсомольск, из Комсомольска в Хабаровск и дальше в район Ванино и Советской Гавани», сообщил через пресс-службу вице-премьер края Евгений Никонов.
Читать новость полностью

ВОЗ созывает совещание для обсуждения нового штамма COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созовет совещание, на котором обсудит информацию о новом штамме коронавируса, который был выявлен в Великобритании.
Читать новость полностью

В мире не осталось ни одного континента без коронавируса

Антарктида перестала быть единственным континентом, не затронутым пандемией COVID-19. Как сообщает издание Tercera со ссылкой на ВС Чили, у 36 человек на чилийской научной станции была выявлена коронавирусная инфекция.
Читать новость полностью

В России выявили 28 776 заразившихся коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 28 776, до 2 906 503. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
Читать новость полностью

Иммунолог призвал не паниковать из-за мутаций коронавируса

Иммунолог, заведующий отделением в иерусалимской клинике Хадасса Ар Ха-Цофим профессор Яков Беркун заявил, что обнаруженная в Великобритании мутация коронавируса вряд ли значительно изменила его свойства. Об этом сообщает РИА "Новости".
Читать новость полностью
Комментарии 21
Общество , Видео , Евгений Никонов , ВОЗ , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Ереване устроили «общенациональную забастовку»
00:41
В Ереване устроили «общенациональную забастовку»
В мире Общество
Россиянку осудили за прыжок в купальнике в снег
00:14
Россиянку осудили за прыжок в купальнике в снег
Общество
Джигурда с букетом гвоздик отметил день рождения Сталина
00:31
Джигурда с букетом гвоздик отметил день рождения Сталина
Общество
Пьяные блогеры с песнями попали в ДТП в прямом эфире
00:38
Пьяные блогеры с песнями попали в ДТП в прямом эфире
Происшествия
Ученого с мировым именем убили в Петербурге
02:43
Ученого с мировым именем убили в Петербурге
Происшествия Криминал
«Анжела, хватит! Ты же задушишь его!»: пьяная мать избила сына
00:57
«Анжела, хватит! Ты же задушишь его!»: пьяная мать избила сына
Происшествия
Пенсионер стулом напугал грабителя
00:55
Пенсионер стулом напугал грабителя
Происшествия
Китай запустил ракету с секретным спутником
00:22
Китай запустил ракету с секретным спутником
В мире Наука и техника
Байден защитился от коронавируса в прямом эфире
01:21
Байден защитился от коронавируса в прямом эфире
В мире
Работа десанта в формате «360» попала на видео
02:33
Работа десанта в формате «360» попала на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение