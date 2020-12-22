Джигурда с букетом гвоздик отметил день рождения Сталина

Никита Джигурда отметил день рождения Сталина вместе коммунистами . В минувший понедельник исполнился 141 год со дня рождения руководителя СССР.

С букетом гвоздик эпатажный российский актер шествовал в сопровождении людей с коммунистическими флагами к могиле советского вождя на Красной площади. В мероприятии, посвященном дню рождения Сталина приняли участие 200 человек.