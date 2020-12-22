Джигурда с букетом гвоздик отметил день рождения Сталина

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Москва

Джигурда отметил день рождения Сталина и попал на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Никита Джигурда отметил день рождения Сталина вместе коммунистами. В минувший понедельник исполнился 141 год со дня рождения руководителя СССР.
С букетом гвоздик эпатажный российский актер шествовал в сопровождении людей с коммунистическими флагами к могиле советского вождя на Красной площади. В мероприятии, посвященном дню рождения Сталина приняли участие 200 человек.
Ранее Джигурда являлся на судебные разбирательства в отношении своего коллеги Михаила Ефремова и шокировал журналистов своими заявлениями. Актер считал Ефремова невиновным в ДТП.
Общество , Видео , Михаил Ефремов , Никита Джигурда , КПРФ
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