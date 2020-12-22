Раздетая россиянка нырнула в снег в Сочи и попала на видео 

Россиянка в купальнике и ботинках прыгнула в снег в Сочи . Видео размещено в закрытом Instagram-аккаунтe @live.sochi, посвященном жизни курортного города. На кадрах раздетая девушка ныряет в снег на фоне гор. В метре от нее находятся фрукты и бутылка игристого вина.

«Доброе утро с Поляны», — прокомментировали видео авторы публикации.

Не всем подписчики положительно оценили шутливое видео с рискованным прыжком. Нашлись и те, кто раскритиковал поступок туристки. Девушку обвинили в том, что она не подпрыгнула и «как колода свалилась». Другие осудили ее за то, что она не боится заболеть.