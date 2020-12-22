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Москва

Раздетая россиянка нырнула в снег в Сочи и попала на видео 

Алевтина Жаркова 31 минуту назад
Россиянка в купальнике и ботинках прыгнула в снег в Сочи. Видео размещено в закрытом Instagram-аккаунтe @live.sochi, посвященном жизни курортного города. На кадрах раздетая девушка ныряет в снег на фоне гор. В метре от нее находятся фрукты и бутылка игристого вина.
«Доброе утро с Поляны», — прокомментировали видео авторы публикации.
Не всем подписчики положительно оценили шутливое видео с рискованным прыжком. Нашлись и те, кто раскритиковал поступок туристки. Девушку обвинили в том, что она не подпрыгнула и «как колода свалилась». Другие осудили ее за то, что она не боится заболеть.
Общество , Видео
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