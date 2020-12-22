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В хабаровских поездах оборудуют отдельные купе для ковид-больных 

РЖД-Партнер и ещё 1 3 часа назад
В хабаровских поездах появятся купе для ковид-больных
Фото: РИА Новости
В Хабаровском крае в поездах некоторых маршрутов оборудуют медицинские купе для перевозки пассажиров, зараженных коронавирусом, и перевозки их биоматериалов и лекарств, сообщает сегодня «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу минздрава региона.
Такие купе появятся во всех составах, «которые идут в Комсомольск, из Комсомольска в Хабаровск и дальше в район Ванино и Советской Гавани», сообщил через пресс-службу вице-премьер края Евгений Никонов. По его словам, вопрос уже согласован с региональным Минтрансом, а с РЖД достигнута предварительная договоренность.
Такие купе нужны, поскольку в некоторых районах Хабаровского края автомобильное сообщение затруднено.
Комментируя ситуацию с заболеваемостью, главный санитарный врач региона Татьяна Зайцева отметила, что рост заражения коронавирусом все чаще фиксируется в районах края.

«Если взять баланс заболевших в Хабаровске и в остальных территориях края, раньше он составлял 20–25%, а на сегодняшний день это больше 40%», — сказала она и призвала глав районов усилить профилактические меры.

Никонов добавил, что в связи с ростом заражения в районах именно туда направлена партия вакцины от коронавируса в количестве 700 доз. Первыми привьются медики инфекционных больниц.
Всего в крае с начала пандемии выявили 31 675 случаев заражения коронавирусом, умерли 196 заболевших. Впервые за долгое время процент занятых коек опустился ниже 80%, сейчас держится на отметке около 77%, отметили чиновники.
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Комментарии
Общество , Евгений Никонов , Минздрав РФ , Минтранс РФ , РЖД , Интерфакс , Ванино , Ивановская Область , Комсомольск , Советская Гавань , Хабаровск , Хабаровский Край
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