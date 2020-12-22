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Москва

Жириновский предложил переименовать вытрезвители в «приюты для уставших» 

РИА Новости и ещё 4 20 минут назад
Жириновский предложил переименовать вытрезвители в «приюты для уставших»
Фото: ТАСС
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил переименовать вытрезвители в "приюты для уставших", чтобы у этих учреждений не было негативной коннотации.
Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла закон о восстановлении в РФ системы вытрезвителей.

"Это правильно, потому что до 50 тысяч человек мы теряем в год — замерзают и погибают на улицах. Правда, мы бы предложили другое название, без негативной коннотации. Например, приют для уставших", — написал Жириновский в своем Telegram-канале.

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Общество , Владимир Жириновский , Госдума , ЛДПР
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