Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил переименовать вытрезвители в "приюты для уставших", чтобы у этих учреждений не было негативной коннотации.
Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла закон о восстановлении в РФ системы вытрезвителей.
"Это правильно, потому что до 50 тысяч человек мы теряем в год — замерзают и погибают на улицах. Правда, мы бы предложили другое название, без негативной коннотации. Например, приют для уставших", — написал Жириновский в своем Telegram-канале.