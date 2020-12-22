Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о возвращении Волгоградской области к московскому времени, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Законом изменяется состав территорий, образующих часовые зоны, путем исключения Волгоградской области из 3-й часовой зоны (МСК+1, московское время плюс 1 час, UTC+4) и отнесения ее к 2-й часовой зоне (МСК, московское время, UTC+3).

Волгоградская область перешла на местное время (MSK+1) 28 октября 2018 года после проведенного 18 марта 2018 года референдума. В марте 2020 года депутаты облдумы приняли постановление о проведении опроса среди жителей региона о переходе с местного времени на московское. Опрос прошел в день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.