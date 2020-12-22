В Роструде напомнили о праве работодателя сделать 31 декабря выходным

31 декабря в России — рабочий день, заявили специалисты Роструда . Однако в определенных случаях канун Нового года может стать выходным, сообщает РИА Новости.

В 2020 году 31 декабря выпадает на четверг, поэтому день официально объявлен рабочим, хотя и сокращенным на один час. При этом канун праздника может и вовсе стать выходным днем, если того захочет работодатель. В этом случае нерабочий день 31 декабря должен быть оплачен. Альтернативный вариант — предоставить работнику дополнительный неоплачиваемый день к отпуску по соответствующему заявлению.

Новогодние каникулы в 2021 году продлятся с 1 по 10 января. На работу россияне выйдут в понедельник 11 числа.

Ранее, как сообщал «Рамблер», губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился перенести рабочий день 31 декабря на субботу 26-го числа. Таким образом в канун Нового года петербуржцы будут отдыхать. Беглов издал соответствующее распоряжение, которое тем не менее только рекомендует предприятиям и организациям, расположенным в черте города, последовать его предписанию. Комментируя свое решение, Беглов заявил, что 2020-ый был трудным годом, поэтому людям «надо дать возможность отдохнуть».

Просьбу сделать 31 января для петербуржцев выходным днем губернатору ранее направил депутат Госдумы Сергей Вострецов . Он отмечал, что жителям необходим свободный день, чтобы подготовиться к торжеству, поскольку в этот раз (из-за пандемии) «практически все будут праздновать дома с семьей».