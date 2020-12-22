В Роструде напомнили о праве работодателя сделать 31 декабря выходным

31 декабря в России — рабочий день, заявили специалисты Роструда. Однако в определенных случаях канун Нового года может стать выходным, сообщает РИА Новости.
В 2020 году 31 декабря выпадает на четверг, поэтому день официально объявлен рабочим, хотя и сокращенным на один час. При этом канун праздника может и вовсе стать выходным днем, если того захочет работодатель. В этом случае нерабочий день 31 декабря должен быть оплачен. Альтернативный вариант — предоставить работнику дополнительный неоплачиваемый день к отпуску по соответствующему заявлению.
Новогодние каникулы в 2021 году продлятся с 1 по 10 января. На работу россияне выйдут в понедельник 11 числа.
Ранее, как сообщал «Рамблер», губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился перенести рабочий день 31 декабря на субботу 26-го числа. Таким образом в канун Нового года петербуржцы будут отдыхать. Беглов издал соответствующее распоряжение, которое тем не менее только рекомендует предприятиям и организациям, расположенным в черте города, последовать его предписанию. Комментируя свое решение, Беглов заявил, что 2020-ый был трудным годом, поэтому людям «надо дать возможность отдохнуть».
Просьбу сделать 31 января для петербуржцев выходным днем губернатору ранее направил депутат Госдумы Сергей Вострецов. Он отмечал, что жителям необходим свободный день, чтобы подготовиться к торжеству, поскольку в этот раз (из-за пандемии) «практически все будут праздновать дома с семьей».
За несколько месяцев до того члены партии ЛДПР предложили рассмотреть в Госдуме законопроект об обязанности правительства ежегодно переносить выходной день на 31 декабря. Нижняя палата парламента инициативу отклонила. В настоящее время у глав регионов есть полномочия определять, будет ли канун Нового года рабочим или выходным днем на территории конкретного субъекта федерации.