Видео с Кунг-фу Пандой в Московском зоопарке 

В среду 17 декабря пресс-служба Московского зоопарка опубликовала кадры борьбы бамбукового медведя со снеговиком. Панда Диндин устроила для москвичей очередной мастер-класс по кунг-фу. В снеговике, установленном в вольере для развлечения животных и создания новогоднего настроения, было немало съедобных частей, и нос-морковка был уничтожен самым первым делом, а следом и другие морковные составляющие. В туловище снеговика были вставлены ветви бамбука, которые и составляют основной рацион панд. Диндин обрадовалась забаве, нападая на снежное сооружение в вольере. Ролик с эпичным сражением уже стал вирусным в социальных сетях.