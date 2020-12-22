Жуткий памятник Алёнке попал на видео 

В пятницу 18 декабря в городе Нововоронеж была установлена женская скульптура из серебристого металла. Памятник поставили в честь основательницы поселения Новая Аленовка. Предание говорит, что Аленка была так называемым "ходоком" — искательницей хороших земель для переселения, и именно она в 1770 году выбрала это место на левом берегу Дона для новой деревни.

Статуя сразу после установки стала знаменита на всю страну и породила десятки мемов. Большинство местных жителей в соцсетях раскритиковали Аленку, назвав ее "пугающей детей" и "памятником жертвам коронавируса". Нейтральные комментаторы аттестовали Аленку как "символ 2020 года".

В понедельник 21 декабря скульптуру демонтировали.