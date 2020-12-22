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Москва

Более 56% населения России сделали прививку от гриппа 

ТАСС и ещё 1 17 минут назад
Названо число сделавших прививку от гриппа россиян
Фото: ТАСС
Свыше 83,14 млн россиян (56,7%) уже сделали прививку от гриппа, сообщается во вторник на сайте Роспотребнадзора.

"Во всех субъектах Российской Федерации продолжается вакцинация населения против гриппа. В настоящее время в Российской Федерации против гриппа привито более 83,14 млн человек, что составляет 56,7% от численности населения Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Ведомство также отмечает, что регистрируется заболеваемость ОРВИ, обусловленная респираторными вирусами не гриппозной этиологии. По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 32 субъектах РФ, превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослых.
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