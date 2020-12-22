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Москва

Психологи увидели недостаток в медицинских масках 

Lenta.ru 1 час назад
Назван психологический недостаток медицинских масок
Фото: РИА Новости
Израильские психологи увидели недостаток в медицинских масках — из-за них люди стали реже узнавать лица. Об этом сообщается в статье на EurekAlert!
В исследовании приняли участие 496 добровольцев. Ученые из университета Бен-Гуриона предлагали испытуемым пройти тест на запоминание лиц, состоящий из сотен фотографий. Также был модифицированный вариант теста, в котором нижняя половина лиц была скрыта маской. Выяснилось, что во втором случае узнаваемость падала на 15 процентов. Также вместо мгновенного распознавания испытуемые тратили много времени и усилий, пытаясь «дорисовать» скрытую часть лица.
Психологи предупредили, что подобный недостаток опасен не столько повседневными конфузами с перепутыванием человека на улице. По словам ученых, закрытое лицо способно оказать значительное влияние на ситуации, связанные с личным взаимодействием, например, в образовательной среде. Также, отметили они, учитывая ставшее нормой ношение масок, необходимо изучить социальные и психологические последствия для человеческого поведения.
Ранее американские исследователи выяснили, какие маски наиболее эффективны в пандемию. Согласно результатам исследования, разные типы масок кардинально отличаются друг от друга. Так, наибольшую защиту от вируса обеспечивают респираторы N95, следом идут хирургические маски с завязками и процедурные маски с дополнительной защитой в виде нейлонового чулка сверху и закрепленные канцелярскими резинками. Среди бытовых масок хорошие результаты показали двуслойные нейлоновые маски. На 50 процентов и менее защищают хлопковые банданы, маски из полиэстера, балаклавы. Самые низкие результаты у масок из нетканого полипропилена и трехслойных хлопковых.
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