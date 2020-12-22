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Москва

«Символизирует уходящий 2020 год»: Разин решил выкупить памятник Аленке 

Вечерняя Москва 1 час назад
Музыкальный продюсер Андрей Разин решил выкупить памятник Аленке в Нововоронеже, который простоял на городской площади всего несколько дней. По его словам, он напоминает ему уходящий 2020 год.
Таким образом артист решил сохранить память о нем.

— Памятник Аленке символизирует уходящий 2020 год, поэтому я решил его купить и сохранить таким образом память об этом годе, — написал Разин на своей странице в Instagram.

Он добавил, что решил оплатить все расходы по покупке и транспортировке скульптуры. Пока продюсер не знает, где хочет установить «Аленку». Разин попросил подписчиков дать ему совет.
Большинство пользователей согласились с мнением знаменитости, что памятник может стать символом уходящего года и сочли его решение правильным.
Напомним, ранее памятник Аленке, установленный в Нововоронеже, перепугал местных жителей своим мрачным видом. Пользователи Сети раскритиковали скульптуру и назвали ее «памятником Русской Смерти». Многих жителей арт-объект напугал, некоторые предложили демонтировать «Аленку».
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Комментарии 4
Общество , Видео , Шоу-бизнес , Андрей Разин , Воронежская Область , Нововоронеж
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