Музыкальный продюсер Андрей Разин решил выкупить памятник Аленке в Нововоронеже, который простоял на городской площади всего несколько дней. По его словам, он напоминает ему уходящий 2020 год.

Таким образом артист решил сохранить память о нем.

— Памятник Аленке символизирует уходящий 2020 год, поэтому я решил его купить и сохранить таким образом память об этом годе, — написал Разин на своей странице в Instagram.

Он добавил, что решил оплатить все расходы по покупке и транспортировке скульптуры. Пока продюсер не знает, где хочет установить «Аленку». Разин попросил подписчиков дать ему совет.

Большинство пользователей согласились с мнением знаменитости, что памятник может стать символом уходящего года и сочли его решение правильным.