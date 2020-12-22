Россияне назвали свой главный страх в пандемию

Россияне рассказали о своем главном страхе во время пандемии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на социологический опрос, подготовленный Высшей школой экономики (НИУ ВШЭ).

Согласно данным исследования, 37 процентов жителей страны боятся потерять работу на фоне эпидемии коронавируса. Более 20 процентов опрошенных заявили, что опасаются того, что им перестанут выплачиваться зарплаты и пенсии.

В то же время отмечается, что благодаря сдерживанию инфляции и оздоровлению финансового сектора все меньше россиян переживают из-за роста цен. Так, только 17 процентов респондентов отметили в качестве основного экономического риска рост цен на регулярно покупаемые товары и услуги. При этом всего четыре процента жителей России опасаются возможного обесценивания своих накоплений.