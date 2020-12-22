Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

Россияне рассказали о своем главном страхе во время пандемии 

Lenta.ru 56 минут назад
Россияне назвали свой главный страх в пандемию
Фото: Reuters
Россияне рассказали о своем главном страхе во время пандемии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на социологический опрос, подготовленный Высшей школой экономики (НИУ ВШЭ).
Согласно данным исследования, 37 процентов жителей страны боятся потерять работу на фоне эпидемии коронавируса. Более 20 процентов опрошенных заявили, что опасаются того, что им перестанут выплачиваться зарплаты и пенсии.
В то же время отмечается, что благодаря сдерживанию инфляции и оздоровлению финансового сектора все меньше россиян переживают из-за роста цен. Так, только 17 процентов респондентов отметили в качестве основного экономического риска рост цен на регулярно покупаемые товары и услуги. При этом всего четыре процента жителей России опасаются возможного обесценивания своих накоплений.
Ранее сообщалось, что более 12 миллионов россиян уволили во время пандемии коронавируса в стране. В общей сложности с 1 апреля по 1 декабря 2020 года работы лишились 12,16 миллиона жителей страны. По данным правительства, в этот же период принято на работу 12,23 миллиона человек. На начало декабря численность безработных в стране, стоящих на учете в службе занятости, составила 3,144 миллиона.
Видео дня. В Швейцарии однополые пары теперь могут усыновлять детей
Последние новости
В России появились новые инструменты для повседневных дел В России появились новые инструменты для повседневных дел Власти ЦАР заявили о переброске в страну российских военных на фоне тяжелых боев Власти ЦАР заявили о переброске в страну российских военных на фоне тяжелых боев Путин возглавил новый Госсовет Путин возглавил новый Госсовет
Комментарии 3
Общество , Социология
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Умершая на стуле возле школы женщина попала на видео
00:08
Умершая на стуле возле школы женщина попала на видео
Происшествия
Танец у мечети в Казани попал на видео
00:11
Танец у мечети в Казани попал на видео
Происшествия
Подросток спас сестру из-под колес машины и попал на видео
00:14
Подросток спас сестру из-под колес машины и попал на видео
Происшествия
Священнослужитель отказался пожать руку Пашиняну и попал на видео
00:53
Священнослужитель отказался пожать руку Пашиняну и попал на видео
В мире
Опубликовано видео последствий сильнейшего снегопада в США
00:43
Опубликовано видео последствий сильнейшего снегопада в США
США
Серьезное ДТП под Ростовом попало на видео
00:19
Серьезное ДТП под Ростовом попало на видео
Происшествия
Россиянин поджег машину посреди дороги и попал на видео
00:32
Россиянин поджег машину посреди дороги и попал на видео
Пожары
Носороги подрались на глазах у туристов и попали на видео
00:59
Носороги подрались на глазах у туристов и попали на видео
Происшествия
Извержение вулкана на Гавайях сняли на видео
01:50
Извержение вулкана на Гавайях сняли на видео
Происшествия
Хоровод дайверов на дне моря в Крыму попал на видео
00:43
Хоровод дайверов на дне моря в Крыму попал на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение