Познер признался, что не всегда носит маску на публике

86-летний телеведущий и журналист Владимир Познер признался, что в некоторых случаях не носит медицинскую маску в общественных местах. Об этом он написал в своём блоге.

Если не ношу, то всегда тому есть причина — скажем, на приёмах (нельзя ни пить, ни есть в маске), играя в теннис, — ответил журналист на вопрос читательницы.

Он подчеркнул, что носит маску и «порой перчатки» в самолётах, магазинах и других учреждениях.

Познер рассказал, что его супруга Надежда Соловьёва перенесла коронавирусную инфекцию в лёгкой форме, также вирус подхватили многие друзья телеведущего, а сам он не болел.

Вакцину ещё не сделал, хотя, в принципе, собираюсь, — рассказал Познер.

Как писал NEWS.ru, Познер заявил, что перестал бояться коронавирусной инфекции. Он уверен, что важно не идти на поводу у опасений заразиться, чтобы не подхватить вирус, нужно иметь соответствующий внутренний настрой. Телеведущий напомнил, что около 4% населения имеют врождённый иммунитет к коронавирусу. Он уверен, что обладает таким иммунитетом, хотя и не имеет этому медицинского подтверждения.

Ранее журналист рассказал, что не планирует эмигрировать из России, поскольку не сможет найти такую работу, как на Первом канале. Он подчеркнул, что уедет, только если не сможет работать. Познер напомнил, что у него в России есть жена, которая здесь родилась, выросла и у неё здесь бизнес.