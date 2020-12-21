В Общественной палате открестились от введения продуктовых карточек

Глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина пояснила, что не предлагала вводить «карточную систему» для малоимущих граждан, а выступила с инициативой об адресной и целевой помощи таким россиянам. Ранее в СМИ появилась информация о том, что кабмину поступило предложение рассмотреть возможность выдачи малоимущим продуктовых карточек, социального питания или товаров первой необходимости в связи с подорожанием базовых продуктов.

Глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина заявила ТАСС, что не предлагала вводить продуктовые карточки, а её инициатива направлена только на адресную и целевую помощь малоимущим россиянам.

«Речь идёт не о введении карточной системы, как это у нас было в советские времена. Речь идет о целевой помощи малоимущим гражданам, адресной поддержке», — пояснила она.

Глава комиссии ОП заявила, что с подобным предложением несколько лет назад выступал Минпромторг , и с ростом безработицы в ОП «решили поднять эту инициативу».

Как отметила Оглоблина, сейчас правительство регулирует цены на базовые продукты питания.

«В связи с их повышением на прошлой неделе президент раскритиковал правительство. Да, это нужная мера, мы ее поддерживаем, но она временная. И очень много у нас людей находятся за чертой бедности», — сказала она.

Ранее в СМИ появилась информация о необходимости ввести в России продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих в связи с подорожанием базовых продуктов. По данным РИА Новости, с соответствующей инициативой Юлия Оглоблина обратилась в правительство.

Оглоблина напомнила, что Владимир Путин дал поручение министрам разобраться с ценами, после чего правительство зафиксировало верхние пределы отпускных цен на сахар и подсолнечное масло. При этом глава комиссии обратила внимание, что соглашение с предпринимателями будет действовать только три месяца, после чего цены «снова будет диктовать рынок».

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в разговоре с RT усомнился в целесообразности введения карточек.

«Можно ввести только развитие социальных программ, в которых люди будут получать цивилизованные услуги, либо в тех стационарных учреждениях, где они будут продолжать жить в случае, если им негде жить, и они оказались в сложной жизненной ситуации. Либо это будет через дневные стационары в социальных службах, либо это будет программа долговременного ухода, которая разворачивается по всей стране», — высказался он.

Первый зампред комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин в беседе с ТАСС высказал мнение, что введение продовольственных карточек может быть оправдано только при дефиците продуктов, которого сейчас не наблюдается.

Напомним, 9 декабря в ходе совещания по экономическим вопросам Владимир Путин обратил внимание на рост цен на базовые продукты питания. Глава государства назвал подобную ситуацию недопустимой и потребовал в течение недели принять меры для прекращения роста цен.

Премьер-министр Михаил Мишустин провёл совещание, в ходе которого поручил еженедельно докладывать ему о ситуации с ценами на базовые продукты. Кроме того, Мишустин утвердил состав рабочей группы, которая будет заниматься мониторингом изменения потребительских цен на социально значимые товары и оперативным реагированием на эти изменения.

16 декабря глава кабмина рассказал, что правительство подготовило все необходимые меры, в том числе системного характера, для стабилизации цен на социально значимые продукты питания. Так, премьер сообщил о подписании Минсельхозом и Минпромторгом соглашения о снижении цен на сахар и подсолнечное масло с отраслевыми ассоциациями и рядом крупнейших федеральных торговых сетей. Позднее к ним присоединяться другие представители рынка, в том числе региональные торговые сети и поставщики, добавил Мишустин.

Также кабмин подготовил законопроект, позволяющий правительству при определённых условиях вводить регулирование цен на социально значимые продукты.

17 декабря в ходе большой пресс-конференции Владимир Путин рассказал, что его задел рост цен на продукты, не связанный с объективными обстоятельствами, такими как ослабление рубля. Он обратил внимание на подорожание хлеба, макарон, сахара и подсолнечного масла, напомнив, что зерно и подсолнечник выращиваются в России. Он выразил надежду, что цены на масло и сахарный песок должны снизиться в течение нескольких дней в результате заключения соглашений между ретейлерами, поставщиками и ведомствами. Вместе с тем он подчеркнул, что подобные меры необходимо было принять раньше, когда урегулировать ситуацию можно было более рыночными методами.