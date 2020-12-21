Петербуржцам рекомендовали не покидать город

Власти Санкт-Петербурга не вводят ограничения на передвижение на фоне пандемии коронавируса, однако по возможности выезжать из города и приезжать в него не стоит, заявила глава регионального управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова. Ее слова приводит «Интерфакс».

«По возможности жителям города не [стоит] выезжать. [Ограничения в городе] введены были, чтобы и сюда не приезжали», — отметила Башкетова в эфире местного телевидения.

За все время пандемии в России выявлено более 2,8 млн случаев заражения коронавирусом нового типа, из них более 51 тысяч — с летальным исходом.