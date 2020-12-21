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Москва

В Роспотребнадзоре Петербурга попросили не приезжать в город 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Петербуржцам рекомендовали не покидать город
Фото: РИА Новости
Власти Санкт-Петербурга не вводят ограничения на передвижение на фоне пандемии коронавируса, однако по возможности выезжать из города и приезжать в него не стоит, заявила глава регионального управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова. Ее слова приводит «Интерфакс».

«По возможности жителям города не [стоит] выезжать. [Ограничения в городе] введены были, чтобы и сюда не приезжали», — отметила Башкетова в эфире местного телевидения.

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Общество , Правительство Санкт-Петербурга , Роспотребнадзор , Интерфакс , Санкт-Петербург
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