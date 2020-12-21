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Москва

Девушка станцевала в миниюбке перед мечетью в Казани 

Вероника Полынина 51 минуту назад
Девушку затравили в соцсетях из-за танца в миниюбке перед мечетью Кул-Шариф в Казани.
После публикации ролика девушку назвали проституткой и посоветовали найти другое место для танцев.
При этом сама девушка уверена, что «люди сошли с ума», и в ее танце «ничего постыдного нет».

«Извиняться за что я должна? Кого задела, это их проблемы. Я нахожусь за границей мечети. В Коране не написано, в религии ислам тоже не запрещено танцевать», — сказала она изданию «Подъем».

По словам блогера, она записывала видео с этим танцем во многих городах.
Девушка отметила, что негативные комментарии ей пишут мужчины-мусульмане с «левых» страниц. Она посоветовала им «быть добрее».
В июле, как писал «Рамблер», две девушки станцевали тверк на фоне мечети Кул-Шариф и опубликовали видео в Tik Tok. После публикации героиням ролика стали поступать угрозы. Сами девушки сказали, что находились далеко от мечети, и она попала в кадр случайно.
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Общество , Видео
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