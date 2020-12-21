Роспотребнадзор ужесточил правила торговли продуктами

В России с 1 января 2021 года вступят в силу новые санитарно-эпидемиологические требования для магазинов и рынков. Постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию» будут действовать до 1 января 2021 года. А требования к организациям торговли, утвержденные в 2001 году, признаны утратившими силу.

В частности, продавцам запрещается взвешивать на весах без упаковки продукты, употребляемые в пищу без обработки, то есть мытья, варки. Нельзя будет продавать яйца в отделах, где продают неупакованную производителем готовую еду (например, кулинарию).

Запрещается продавать позеленевшие клубни картофеля, размороженную и вновь замороженную продукцию; продавать арбузы и дыни с надрезами или половинками; торговать непотрошенной птицей (кроме дичи), а также утиными и гусиными яйцами. При продаже сырого молока на прилавке или полке должно быть размещено предупреждение о том, что его надо кипятить.

Вводится требование к доставке еды — она должна проходить в условиях, исключающих порчу или загрязнение продукции. Запрещается при продаже хранить бахчевые на земле. На ярмарках запрещается продавать скоропортящиеся продукты без холодильника.

Все стационарные торговые объекты должны быть оборудованы системами горячего и холодного водоснабжения, хотя бы автономными. Это касается и киосков с торговыми палатками. Если нет горячей воды, допускается установка водонагревателей. Для работников должны быть предусмотрены туалеты и раковины с горячей и холодной водой. Контейнеры, тележки и корзины для покупателей нужно будет обрабатывать и хранить отдельно от торгового оборудования. Генеральная уборка с дезинфекцией должна проводиться в торговых объектах минимум раз в месяц. Держать животных и птиц в магазинах запрещено.

Кроме того, сотрудники, которые перевозят продукты или участвуют в их выгрузке, должны использовать санитарную одежду и проходить медосмотры. Не допускается хранить продукты на полу, если они не упакованы в тару, в которой перевозились. Лед для хранения пищевой продукции должен быть изготовлен из питьевой воды.