Новый штамм коронавируса признали более заразным для детей 

Обнаруженная в Великобритании новая разновидность коронавируса более заразна для детей, заявил член консультационного совета при британском правительстве по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам, профессор лондонского Imperial College Нил Фергюсон.
«Есть интересные эпидемиологические тенденции того, как ведет себя этот вирус, и есть признаки того, что у него есть большая склонность к заражению детей… Мы не установили какой-либо причинной связи относительно этого, но мы можем видеть это в данных (статистики)», — приводит РИА «Новости» слова ученого.
Фергюсон отметил, что исследования новой мутации вируса продолжаются и для окончательных выводов необходимо собрать больше наблюдений, однако на данный момент у ученых уже есть доказательства того, что этот вариант вируса по крайней мере на 50% более заразен, чем распространяющийся ранее коронавирус.
На днях, как сообщал «Рамблер», Всемирная организация здравоохранения сообщила об обнаружении в Великобритании нового штамма коронавируса. В данной связи ряд стран приостановил пассажирское авиасообщение с Британией, в том числе Россия, Германия, Норвегия, Чили, Колумбия, Швеция, Румыния, Дания, Швейцария, Израиль, Турция, Саудовская Аравия, Португалия, Бельгия, Грузия, Литва, Италия, Австрия, Франция, Болгария, Нидерланды, Чехия, Эстония, Латвия, Хорватия, Финляндия, Марокко, Канада и Аргентина.