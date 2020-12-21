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В новосибирском ТЦ продают свечи в виде Владимира Путина 

runews24.ru 1 час назад
В российском ТЦ продают свечи в виде Путина
Фото: Om1
В канун Нового года в новосибирских торговых центрах открылись традиционные праздничные ярмарки.
Там жители и гости города смогут приобрести оригинальные товары местных умельцев. В этом году хитом стала свеча в виде бюста президента РФ Владимира Путина. Восковый глава государства легко конкурирует по популярности с символом наступающего года — быком.
Также в продаже есть мыло в виде российского президента. Стоимость сувениров — от 350 рублей. Отмечается, что фигурки создала скульптор Татьяна Волгушева.
Ранее сообщалось, что власти Новосибирска усилят проверку антиковидных мер в торговых центрах.
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Общество , Владимир Путин , Владимир , Владимирская Область , Новосибирск , Новосибирская Область
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