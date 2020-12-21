Улететь в Британию из России можно будет по спецразрешению

«Выдача разрешений на выполнение нерегулярных пассажирских перевозок рейсами бизнес-авиации на территорию Великобритании из России и обратно в указанный период будет осуществляться Росавиацией при наличии отдельного решения оперативного штаба по каждому рейсу», — приводит текст телеграммы Росавиации ТАСС.