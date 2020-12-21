Улететь в Британию из России можно будет по спецразрешению

Нерегулярные пассажирские бизнес-рейсы между Россией и Великобританией в период с 22 по 29 декабря будут выполняться при наличии специального разрешения оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщили в Росавиации.
Там отметили, что все ранее выданные разрешения Росавиации на выполнение международных пассажирских перевозок между Россией и Британией отозваны.
«Выдача разрешений на выполнение нерегулярных пассажирских перевозок рейсами бизнес-авиации на территорию Великобритании из России и обратно в указанный период будет осуществляться Росавиацией при наличии отдельного решения оперативного штаба по каждому рейсу», — приводит текст телеграммы Росавиации ТАСС.
Ранее Росавиация уведомила авиакомпании о приостановке полётов в Британию.
21 декабря Россия объявила о приостановке авиасообщения с Великобританией из-за ситуации с коронавирусом.