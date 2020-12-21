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Москва

В Роспотребнадзоре рассказали о новом штамме коронавируса 

РИА Новости 24 минуты назад
Новый штамм коронавируса в Великобритании появился с начала ноября, это очередная мутация, которая имеет нейтральный характер, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Поэтому, на мой взгляд, это очередная мутация. Все РНК-геномные вирусы, чтобы выжить и закрепиться в популяции человеческой, должны мутировать, и это очередная мутация, которая имеет нейтральный характер, и имеет, прежде всего, эпидемиологическое значение для того, чтобы служить в качестве маркера за распространением того или иного штамма", — заявил он в эфире канала "Россия 24".

Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. Девятнадцатого декабря британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам подтвердил, что выявленный в стране вариант коронавируса распространяется быстрее и требует от населения еще большей осторожности.
Власти ряда стран объявили о приостановке авиасообщения с Великобританией.
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Общество , Видео , Александр Горелов , Роспотребнадзор
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