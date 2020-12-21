"Поэтому, на мой взгляд, это очередная мутация. Все РНК-геномные вирусы, чтобы выжить и закрепиться в популяции человеческой, должны мутировать, и это очередная мутация, которая имеет нейтральный характер, и имеет, прежде всего, эпидемиологическое значение для того, чтобы служить в качестве маркера за распространением того или иного штамма", — заявил он в эфире канала "Россия 24".