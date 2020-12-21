Лесная красавица, будь она живая или искусственная, может спровоцировать пожар. Поэтому, во избежание неприятных последствий, с 1 января 2021 года МЧС вводит новые правила установки новогодних елок в квартирах и домах россиян.

Более жесткие нормы стали прямым следствием вводимых с начала года правил противопожарного режима, которые в этом виде будут действовать вплоть до 2026 года.

Согласно действующим на данный момент правилам, деревья можно устанавливать вне зависимости от расположения систем отопления или кондиционирования. Но уже с 1 января 2021 года символ любимого праздника придется держать подальше от раскаленных батарей и эвакуационных выходов. Впрочем, как это будет контролироваться, пока не объясняется.