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С 1 января россиян обяжут устанавливать елки по новым правилам 

Экспресс газета 31 минуту назад
МЧС вводит новые правила установки новогодних елок
Фото: depositphotos.com
Лесная красавица, будь она живая или искусственная, может спровоцировать пожар. Поэтому, во избежание неприятных последствий, с 1 января 2021 года МЧС вводит новые правила установки новогодних елок в квартирах и домах россиян.
Более жесткие нормы стали прямым следствием вводимых с начала года правил противопожарного режима, которые в этом виде будут действовать вплоть до 2026 года.
Согласно действующим на данный момент правилам, деревья можно устанавливать вне зависимости от расположения систем отопления или кондиционирования. Но уже с 1 января 2021 года символ любимого праздника придется держать подальше от раскаленных батарей и эвакуационных выходов. Впрочем, как это будет контролироваться, пока не объясняется.

«Новогодняя елка устанавливается на устойчивом основании и не должна загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, а также приборов систем отопления и кондиционирования», — сказано в тексте документа, размещенного на сайте правовой информации.

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Общество , МЧС
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