«20 апреля, когда мы [с министром здравоохранения РФ Михаилом] Мурашко докладывали о первых наших результатах по вакцине, они были довольно таки обнадеживающие, я тогда уже упор делал [на то], что создать вакцину это только начало, а самое тяжелое — ее масштабировать, и наше предприятие (…) очень маломощное и необходимо для реконструкции предприятия, для ведения той разработки (…) до конца, до стадии второй фазы клинических испытаний, 1,5 млрд рублей», — цитирует ТАСС Гинцбурга.