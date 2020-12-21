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Названа стоимость создания вакцины от COVID «Спутник V» 

Деловая газета «Взгляд» 15 минут назад
Разработка и создание вакцины от коронавируса «Спутник V» обошлись в 1,5 млрд рублей, сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург в интервью для фильма «Эпидемия с Антоном Красовским».

«20 апреля, когда мы [с министром здравоохранения РФ Михаилом] Мурашко докладывали о первых наших результатах по вакцине, они были довольно таки обнадеживающие, я тогда уже упор делал [на то], что создать вакцину это только начало, а самое тяжелое — ее масштабировать, и наше предприятие (…) очень маломощное и необходимо для реконструкции предприятия, для ведения той разработки (…) до конца, до стадии второй фазы клинических испытаний, 1,5 млрд рублей», — цитирует ТАСС Гинцбурга.

Ученый отметил, что необходимые средства удалось получить спустя чуть больше месяца.
Напомним, в начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как подготовиться к вакцинации, а психолог назвал способы избавления от страха перед этой процедурой.
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Общество , Видео , Александр Гинцбург , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС
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