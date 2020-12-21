Санкт-Петербург объявил 31 декабря выходным днем 

Санкт-Петербурге рабочий день 31 декабря переносится на субботу 26 декабря, говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации северной столицы. В канун Нового года петербуржцы будут отдыхать.

Решение принял губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов . О своем распоряжении градоначальник сообщил на рабочем совещании с членами городского правительства. Документ носит рекомендательный характер.

Предприятиям и организациям, расположенным в черте города, рекомендуют вывести работников на работу в субботу 26 декабря, чтобы 31-го числа они могли заняться подготовкой к празднику. Комментируя свое решение, Беглов заявил, что 2020-й был трудным годом, поэтому людям «надо дать возможность отдохнуть».

«Самое безопасное — встречать Новый год дома», — добавил губернатор.

Ранее, как сообщал «Рамблер», депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Сергей Вострецов попросил Александра Беглова объявить 31 декабря выходным днем. Парламентарий отметил, что жителям необходим свободный день, чтобы подготовиться к празднику, поскольку в этот раз «практически все будут праздновать дома с семьей».