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Санкт-Петербург объявил 31 декабря выходным днем 

Павел Тиунов 1 час назад
Санкт-Петербург объявил 31 декабря выходным днем
Фото: ТАСС
В Санкт-Петербурге рабочий день 31 декабря переносится на субботу 26 декабря, говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации северной столицы. В канун Нового года петербуржцы будут отдыхать.
Решение принял губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. О своем распоряжении градоначальник сообщил на рабочем совещании с членами городского правительства. Документ носит рекомендательный характер.
Предприятиям и организациям, расположенным в черте города, рекомендуют вывести работников на работу в субботу 26 декабря, чтобы 31-го числа они могли заняться подготовкой к празднику. Комментируя свое решение, Беглов заявил, что 2020-й был трудным годом, поэтому людям «надо дать возможность отдохнуть».

«Самое безопасное — встречать Новый год дома», — добавил губернатор.

Ранее, как сообщал «Рамблер», депутат Госдумы от Санкт-Петербурга Сергей Вострецов попросил Александра Беглова объявить 31 декабря выходным днем. Парламентарий отметил, что жителям необходим свободный день, чтобы подготовиться к празднику, поскольку в этот раз «практически все будут праздновать дома с семьей».
За несколько месяцев до этого члены партии ЛДПР предложили рассмотреть в Госдуме законопроект об обязанности правительства ежегодно переносить выходной день на 31 декабря. Нижняя палата парламента инициативу отклонила. В настоящее время у глав регионов есть полномочия определять, будет ли канун Нового года рабочим или выходным днем на территории конкретного субъекта федерации.
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Комментарии
Общество , Сергей Вострецов , Александр Беглов , Госдума , ЛДПР
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