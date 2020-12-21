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Москва

Звонарь Кремля развеял миф о наступлении Нового года 

Мария Иванова 33 минуты назад
Звонарь Кремля развеял миф о наступлении Нового года
Фото: ТАСС
Звонарь Московского Кремля Константин Мишуровский рассказал, что новый год наступает с первым ударом колокола Курнатов, а не с последним. Об этом o сообщает РИА Новости.
Многие россияне начинают праздновать Новый год только после 12 ударов. На самом деле к этому моменту проходит первая минута года, рассказал Мишуровский.

« [Новый год наступает с] первым звуком, который вы можете услышать — самый маленький колокол. Самый первый звук пошел, значит 00:00», — объяснил он.

Как сообщал «Рамблер», ранее аналитики AliExpress Россия и компании ResearchMe рассказали, что в 2020 году 72 процента россиян планируют встретить Новый год дома.
По результатам опроса, домашний Новый год будет у 68 процентов жителей Москвы и Санкт-Петербурга и у 77 процентов жителей южных регионов.
Десять процентов респондентов отправятся в гости, семь процентов — будут праздновать за городом, а еще пять процентов пока не определились.
63 процента респондентов будут слушать бой Курантов в кругу семьи, 18 процентов — с друзьями, столько же — вдвоем с любимым человеком.
16 процентов опрошенных рассказали, что им пришлось поменять свои новогодние планы из-за коронавирусных ограничений и запретов на вечеринки в клубах и ресторанах.
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Общество , РИА Новости
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