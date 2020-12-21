Решена судьба скандального памятника Аленке

Власти города Нововоронежа приняли решение о демонтаже памятника Аленке, который раскритиковали местные жители. Установленный 18 декабря арт-объект, посвященный 250-летию села Новая Аленовка, на месте которого сейчас располагается город, вызвал шквал критики.

Он был создан в качестве подарка городу без затрат бюджетных средств. Но горожане подвергли его жесткой критике, назвав в социальных сетях «родством» и «пугалом». Это стало поводом для решения вопроса о сносе скульптуры. Видео демонтажа скандального памятника публикует Telegram-канал «Подъём».