Решена судьба скандального памятника Аленке

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Москва

Демонтаж скандального памятника Аленке попал на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Власти города Нововоронежа приняли решение о демонтаже памятника Аленке, который раскритиковали местные жители. Установленный 18 декабря арт-объект, посвященный 250-летию села Новая Аленовка, на месте которого сейчас располагается город, вызвал шквал критики.
Он был создан в качестве подарка городу без затрат бюджетных средств. Но горожане подвергли его жесткой критике, назвав в социальных сетях «родством» и «пугалом». Это стало поводом для решения вопроса о сносе скульптуры. Видео демонтажа скандального памятника публикует Telegram-канал «Подъём».
Общество , Видео
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