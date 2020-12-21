«Первый канал» опроверг слухи о закрытии программы Малышевой

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На «Первом канале» назвали фейком информацию о планах закрыть программу Елены Малышевой «Жить здорово». Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщал «Рамблер», ранее портал Popcake со ссылкой на «генерального директора» сообщил о закрытии программы «Жить здорово», так как она приносит убытки.

«С удивлением наблюдаем за вбросом этого фейка через соцсети и сайты с пониженной социальной ответственностью», — отреагировали на эту информацию в пресс-службе «Первого канала».

При этом представитель канала подчеркнул, что шоу никто закрывать не планирует.

«Не закрываем, не планировали, а на заборе тоже написано», — отметили в пресс-службе.

Ранее журналист Отар Кушинашвили в эфире YouTube-шоу «Что было дальше» резко высказался и о телеведущей Елене Малышевой. Он назвал ее программу «Жить здорово» — «лепрозорием и домом прокаженных», а телезвезду «нуждающейся в скорейшем лечении».