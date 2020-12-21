Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Выберите регион
Москва

«Первый канал» ответил на слухи о закрытии программы Малышевой 

Алиса Селезнёва 1 час назад
«Первый канал» опроверг слухи о закрытии программы Малышевой
Фото: ТАСС
На «Первом канале» назвали фейком информацию о планах закрыть программу Елены Малышевой «Жить здорово». Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщал «Рамблер», ранее портал Popcake со ссылкой на «генерального директора» сообщил о закрытии программы «Жить здорово», так как она приносит убытки.

«С удивлением наблюдаем за вбросом этого фейка через соцсети и сайты с пониженной социальной ответственностью», — отреагировали на эту информацию в пресс-службе «Первого канала».

При этом представитель канала подчеркнул, что шоу никто закрывать не планирует.

«Не закрываем, не планировали, а на заборе тоже написано», — отметили в пресс-службе.

Ранее журналист Отар Кушинашвили в эфире YouTube-шоу «Что было дальше» резко высказался и о телеведущей Елене Малышевой. Он назвал ее программу «Жить здорово» — «лепрозорием и домом прокаженных», а телезвезду «нуждающейся в скорейшем лечении».
Видео дня. В Швейцарии однополые пары теперь могут усыновлять детей
Общество , Елена Малышева , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Россиянин поджег машину посреди дороги и попал на видео
00:32
Россиянин поджег машину посреди дороги и попал на видео
Пожары
Подросток спас сестру из-под колес машины и попал на видео
00:14
Подросток спас сестру из-под колес машины и попал на видео
Происшествия
Решена судьба скандального памятника Аленке
00:30
Решена судьба скандального памятника Аленке
Общество
Санта Клаус выпал из саней и застрял в ЛЭП
00:38
Санта Клаус выпал из саней и застрял в ЛЭП
Происшествия В мире
Умирающего от COVID-19 туриста пытались реанимировать в самолете
00:08
Умирающего от COVID-19 туриста пытались реанимировать в самолете
Происшествия В мире
Полицейского дважды сбили автомобили в Москве
01:09
Полицейского дважды сбили автомобили в Москве
Происшествия Новости Москвы
Пристававшие к девочкам-подросткам мужчины избили всю семью
00:31
Пристававшие к девочкам-подросткам мужчины избили всю семью
Происшествия Криминал
Полицейские по ошибке арестовали голую женщину
08:20
Полицейские по ошибке арестовали голую женщину
Происшествия В мире
Последствия тарана российского самолета в Германии попали на видео
00:28
Последствия тарана российского самолета в Германии попали на видео
Происшествия В мире
Женщины устроили ожесточенный бой из-за PlayStation 5
00:52
Женщины устроили ожесточенный бой из-за PlayStation 5
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение