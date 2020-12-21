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Москва

Вирусолог рассказал, дойдёт ли новый штамм COVID-19 до России 

News.ru 1 час назад
Вирусолог рассказал, дойдёт ли новый штамм COVID-19 до России
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Своим прогнозом относительно того, дойдёт ли новый штамм коронавируса до Российской Федерации, поделился бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» Александр Чепурнов. По его словам, скорее всего, это случится.
При этом вирусолог отметил, что остаётся только надеяться на отсутствие у него худшей патогенности.
Он у нас появится, потому что нет барьеров. У нас много людей, которые граждане и Великобритании, и России, у нас много людей, которые будут ездить и ездят туда-обратно. И они наверняка уже его привезли. Ему нужно какое-то время, чтобы накопиться, а потом он рванёт. Значит, будет больше заболевших, больше нагрузки на медиков, — сказал эксперт в интервью RT.
Британские учёные выявили новый штамм коронавируса. Они сообщили, что он может распространяться быстрее уже известных разновидностей патогена. По словам старшего советника правительства по медицинским вопросам Патрика Вэлланса, сейчас новый штамм доминирует в британской столице. После обнародования этих сведений почти 20 стран мира приняли решение о приостановке авиасообщения с Великобританией.
Относительно возникновения нового штамма коронавируса уже высказался депутат Государственной думы Дмитрий Ионин. Он заявил, что России необходимо быстрее решать вопрос о прекращении авиасообщений с Лондоном.
Как сообщал NEWS.ru, ранее в Кремле отреагировали на информацию о мутации коронавируса в Британии, отметив, что Москва отслеживает эту информацию.
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Комментарии 6
Общество , Дмитрий Ионин , Александр Чепурнов , Госдума
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