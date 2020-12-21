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Москва

Православный храм выставили на Avito 

Павел Тиунов 1 час назад
Православный храм выставили на Avito
Фото: РИА Новости
В Тульской области православный храм постройки XIX века и участок, на котором он расположен, выставили на продажу на сервисе Avito, сообщает РИА ФАН. Собственник здания и земли обанкротился.
Речь о православном храме Димитрия Солунского площадью 166 квадратных метров. Здание, которое в 19 веке было построено из дерева, а впоследствии обложено кирпичом, оценили в 450 тысяч рублей.
Журналисты сообщают, что объявление о продаже религиозного учреждения появилось на тематическом сайте, после того, как его собственник был признан банкротом. Продажей храма заинтересовались сотрудники комитета по охране памятников в Тульской области, а также представители Белевской епархии. Вместе они проверяют законность запланированной сделки. В настоящее время объявление скрыто.
Согласно публичной информации, храм входит в реестр объектов культурного наследия, используется как склад и принадлежит частному лицу.
Ранее, как сообщал «Рамблер», жительница Москвы на сервисе «Авито» выставила на продажу визитку президента России Владимира Путина, когда тот работал в мэрии Санкт-Петербурга. На ней указаны тогдашние номера телефона и факса нынешнего президента и адрес его электронной почты. В описании лота сказано, что тот находится в хорошем состоянии, потому что с 2004 года лежал в кошельке.
Также москвичка сообщила, что получила визитку Путина, потому что в свое время работала в компании, которая принадлежала его советнику. Она оценила стоимость визитки в 550 тысяч рублей, но выразила готовность к торгу.
На «Авито» также продается самый дорой автомобиль в России — бывший в употреблении гиперкар «Бугатти Широн» 2018 года выпуска. Черная полноприводная леворульная машина с пробегом 700 километров оснащена восьмилитровым бензиновым двигателем (1,5 тысячи лошадиных сил), роботизированной коробкой передач, не требует ремонта, растаможена, принадлежит одному человеку, а продается за 225 654 496 рублей.
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Комментарии
Общество , Владимир Путин , Правительство Санкт-Петербурга , РИА ФАН
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