Ещё
Далее:
Читайте также:
Идея для подарка: сертификат на кино в Okko
Идея для подарка: сертификат на кино в Okko Оформить сейчас ⟶
Выберите регион
Москва

Российские специалисты начали изучать новый тип COVID 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
Российские специалисты начали изучать новый тип COVID
Фото: РИА Новости
Российские специалисты контактируют с зарубежными коллегами по вопросам изучения нового штамма коронавируса, выявленного в Великобритании, сообщили в пресс-службе Минздрава России.

«Информация о возможном новом штамме коронавируса, обнаруженном в Великобритании, проверяется специалистами, которые находятся в контакте с зарубежными коллегами, в том числе со Всемирной организацией здравоохранения», — приводит ТАСС сообщение.

Минздрав отметил, что решение о временной приостановке авиасообщения с Великобританией принято в целях защиты здоровья россиян, передает РИА «Новости».
Ранее оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что Россия с 00.00 мск 22 декабря останавливает авиасообщение с Великобританией на неделю из-за обнаруженной в стране мутации COVID-19.
Напомним, в субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. При этом министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок признал, что ситуация с новым вариантом коронавируса вышла из-под контроля властей. В связи с этим правительство Великобритании ввело еще более жесткие ограничения. Самый высокий — четвертый — уровень ограничений распространяется в Лондоне и нескольких регионах юго-востока Англии.
К утру понедельника о приостановке авиарейсов из Великобритании в связи с распространением в стране нового варианта коронавируса объявили более 20 государств. Между тем врач и телеведущий Александр Мясников назвал бессмысленным закрытие границ с Великобританией из-за нового штамма коронавируса.
В свою очередь академик РАН, вирусолог Виталий Зверев заявил газете ВЗГЛЯД, что «ни о каком новом вирусе или кардинальной модификации прежнего штамма речи пока не идет, лечение и вакцинация остаются в силе».
Видео дня. В Швейцарии однополые пары теперь могут усыновлять детей
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Названа стоимость создания вакцины от COVID «Спутник V» Названа стоимость создания вакцины от COVID «Спутник V» Онищенко оценил угрозу британской мутации COVID-19 для России Онищенко оценил угрозу британской мутации COVID-19 для России Конгресс узбеков рассказал, что мешает мигрантам вернуться в Россию Конгресс узбеков рассказал, что мешает мигрантам вернуться в Россию
Комментарии
Общество , Виталий Зверев , Александр Мясников , Минздрав РФ , ВОЗ , РАН , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Серьезное ДТП под Ростовом попало на видео
00:19
Серьезное ДТП под Ростовом попало на видео
Происшествия
Подросток спас сестру из-под колес машины и попал на видео
00:14
Подросток спас сестру из-под колес машины и попал на видео
Происшествия
Хоровод дайверов на дне моря в Крыму попал на видео
00:43
Хоровод дайверов на дне моря в Крыму попал на видео
Общество
Опубликовано видео последствий сильнейшего снегопада в США
00:43
Опубликовано видео последствий сильнейшего снегопада в США
США
Извержение вулкана на Гавайях сняли на видео
01:50
Извержение вулкана на Гавайях сняли на видео
Происшествия
Носороги подрались на глазах у туристов и попали на видео
00:59
Носороги подрались на глазах у туристов и попали на видео
Происшествия
Россиянин поджег машину посреди дороги и попал на видео
00:32
Россиянин поджег машину посреди дороги и попал на видео
Пожары
Решена судьба скандального памятника Аленке
00:30
Решена судьба скандального памятника Аленке
Общество
Санта Клаус выпал из саней и застрял в ЛЭП
00:38
Санта Клаус выпал из саней и застрял в ЛЭП
Происшествия В мире
Умирающего от COVID-19 туриста пытались реанимировать в самолете
00:08
Умирающего от COVID-19 туриста пытались реанимировать в самолете
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение