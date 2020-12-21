В России могут изменить правила выезда ребёнка за границу

Правительство внесло в Государственную Думу законопроект, согласно которому предлагается закрепить право каждого законного представителя заявить о несогласии на выезд из страны несовершеннолетнего гражданина России . Документ есть в распоряжении «Парламентской газеты».

Как говорится в пояснении к документу, такой запрет не будет распространяться на поездки несовершеннолетних за пределы страны в сопровождении законного представителя, заявившего о таком несогласии. Это позволит разрешить многие возникающие по этому поводу на практике проблемы, уверены авторы.

Кроме того, предлагается разрешить отзывать уже поданные заявления во внесудебном порядке.

Авторы документа также предлагают установить возможность выезда несовершеннолетнего за пределы России без сопровождения законного представителя, но при наличии нотариально заверенного его согласия.