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В МИД России саркастично ответили Собчак на коллаж с Захаровой 

Алиса Селезнёва 14 минут назад
В МИД России саркастично ответили Собчак на коллаж с Захаровой
Фото: соцсети
В МИД России ответили журналистке Ксении Собчак на коллаж с официальным представителем ведомства Марией Захаровой. Дипломаты в Telegram-канале поблагодарили телеведущую за пиар и пообещали выдать ей шапку.
Ранее в соцсетях бурное обсуждение вызвал открытый к 250-летию села Новая Аленовка памятник «Аленке». Интернет-пользователи сети отметили мрачный вид монумента. В свою очередь Ксения Собчак опубликовала в Telegram-канале коллаж, на котором Мария Захарова предстала с головой этого памятника.
В МИД отреагировали на шутку телеведущей, отметив, что договорились с Собчак о пиаре, но «не думали, что получится так здорово».

«Приклеить свою голову к телу Захаровой — гениальная идея! Завтра дарим журналистам, которые освещают внешнюю политику, по шапке. А Вам — первой, как лучшему СММ-волонтеру. Только одно условие, самовывоз», — подчеркивается в сообщении (орфография и пунктуация авторов сохранены).

«Рамблер» писал, что в 2014 году российская делегация перед началом переговоров в Париже преподнесла официальному представителю Госдепа Джен Псаки розовую ушанку.
В начале декабря МИД России в своем официальном Telegram-канале отреагировал на шутку об официальном представителе ведомства Марии Захаровой и возвращающейся в Белый дом в качестве пресс-секретаря Джен Псаки. В ведомстве пообещали подарить шапки шутникам.
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Комментарии
Общество , Мария Захарова , Ксения Собчак , МИД , Госдеп США
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