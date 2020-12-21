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Москва

Рейтинг доброжелательности россиян попал на видео 

Вадим Дроздов 14 минут назад
В социальной сети "Одноклассники" появился рейтинг российских регионов по уровню доброжелательности жителей. Самые добрые люди в России живут на Алтае, а самые злобные, как это ни удивительно, не в Москве, а в Приморском крае и Хабаровске. Но и москвичи тоже в топе. Рейтинг составляли беспристрастные компьютеры.
Регионами с самими доброжелательными пользователями «Одноклассников» признаны Алтайский край, Забайкальский край, Кемеровская область, Татарстан и Самарская область.
Самые "злые" — Приморье и Хабаровский край, Москва и область, Краснодарский край и Санкт-Петербург.
В целом по России в четвертом квартале 2020 года общая доля позитивных реакций и публикаций оказалась самой высокой. Эта тенденция прослеживалась во всех регионах.
Общество , Видео
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