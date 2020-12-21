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Онищенко назвал плюсы новогодних каникул на фоне пандемии 

News.ru 1 час назад
Онищенко назвал плюсы новогодних каникул на фоне пандемии
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что из-за коронавируса большинство россиян проведёт новогодние каникулы дома. По его словам, это сдержит эпидемию и укрепит семьи.
Массовых гуляний, в отличии от прошлого года, на этот раз не будет, что в условиях пандемии станет плюсом, отметил Онищенко в беседе в РИА Новости.

Вспоминаю прошлый новый год. Весь Охотный ряд, начиная от Большого театра и до «Пушкина» (памятника. — NEWS.ru) на Тверской, был закрытый. Там одновременно находилось, по меньшей мере, сотня тысяч людей это точно. Там работали аттракционы, всякого рода развлечения, это было нормально, хорошо, — отметил депутат.

Он добавил, что на этот раз россияне будут больше сидеть по домам, но зато пообщаются друг с другом.
Ранее NEWS.ru сообщал, что лучшим решением в этот раз будет встретить Новый год дома. Хотя и другие варианты совсем исключать нельзя, заявил Геннадий Онищенко. По его мнению, отпраздновать зимнее торжество можно было бы и в ресторане. Но при соблюдении ряда условий, главное из которых — пускать внутрь тех, кто уже вакцинировался от коронавируса.
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Комментарии 2
Общество , Геннадий Онищенко , Госдума , РИА Новости
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