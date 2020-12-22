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Россия приостановила авиасообщение с Британией 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 39 минут назад
Россия приостановила авиасообщение с Британией
Фото: ТАСС
Россия со вторника, 22 декабря, на неделю приостанавливает возобновленное в августе авиасообщение с Великобританией после обнаружения в Соединенном Королевстве нового штамма коронавируса.
«Аэрофлот» сообщил, что отменяет рейсы в Лондон с 00.00 22 декабря на семь дней. Возврат средств за билеты будет осуществляться в обычном для вынужденной отмены порядке: в полном размере, в соответствии с формой оплаты, передает РИА «Новости».
Ранее консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. При этом министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок признал, что ситуация с новым вариантом коронавируса вышла из-под контроля властей. В связи с этим правительство Великобритании ввело еще более жесткие ограничения.
Между тем, в Роспотребнадзоре назвали новый вариант коронавируса в Британии нейтральной мутацией. Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов подчеркнул, что данные о большей заразности британского штамма официально не подтверждены.
О приостановке авиарейсов из Великобритании в связи с распространением в стране нового варианта коронавируса объявили более 20 государств, в том числе Россия.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами за рядом исключений. С августа Россия начала возобновлять авиасообщение с другими странами. Сейчас разрешено летать в Турцию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, на Кубу, Сейшелы и Мальдивы. Полеты в Великобританию возобновились в августе.
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Общество , Александр Горелов , Аэрофлот , Роспотребнадзор , РИА Новости , Нидерланды , Великобритания
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