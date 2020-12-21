Названа самая востребованная профессия 2021 года

Все новости на карте

В 2021 году у российских работодателей самыми востребованными профессиями станут врачи, IT-специалисты и продавцы, умеющие быстро осваивать новые навыки. Об этом заявили эксперты сервисов Работа.ру и «СберИндекс».

«В следующем году востребованными для работодателей будут медработники, фармацевты, IT-специалисты, представители массовых специальностей (водители, продавцы, комплектовщики, курьеры, сборщики, логисты)», — цитирует РИА Новости специалистов.

Как отмечается, одним из главных трендов следующих лет станет готовность непрерывного обучения.

«Из-за тренда на переквалификацию и быстрый вход в профессию крайне полезными навыками станут адаптивность и гибкость», — пояснили эксперты.

К тому же в ближайшие годы особую значимость приобретут компьютерная грамотность и знание основ кибербезопасности.