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Названы самые востребованные профессии в 2021 году 

RT на русском и ещё 3 1 час назад
Названа самая востребованная профессия 2021 года
Фото: ТАСС
В 2021 году у российских работодателей самыми востребованными профессиями станут врачи, IT-специалисты и продавцы, умеющие быстро осваивать новые навыки. Об этом заявили эксперты сервисов Работа.ру и «СберИндекс».

«В следующем году востребованными для работодателей будут медработники, фармацевты, IT-специалисты, представители массовых специальностей (водители, продавцы, комплектовщики, курьеры, сборщики, логисты)», — цитирует РИА Новости специалистов.

Как отмечается, одним из главных трендов следующих лет станет готовность непрерывного обучения.

«Из-за тренда на переквалификацию и быстрый вход в профессию крайне полезными навыками станут адаптивность и гибкость», — пояснили эксперты.

К тому же в ближайшие годы особую значимость приобретут компьютерная грамотность и знание основ кибербезопасности.
Ранее сообщалось, что в России в 2020 году стало в 6,5 раза больше фрилансеров среди специалистов по письменному переводу по сравнению с 2019 годом.
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Общество , РИА Новости
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