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Москва

Роспотребнадзор рассказал, что нельзя делать после вакцинации от COVID-19 

РИА Новости и ещё 5 1 час назад
После прививки от COVID-19 следует придерживаться ряда правил, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Следует избегать стрессов для организма, таких как переохлаждение и перегрев, употребления в пищу продуктов, которые могут спровоцировать аллергическую реакцию", — пояснили в ведомстве.

В начале декабря президент России Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса, при этом в первую очередь необходимо обеспечить ею группы риска — врачей, учителей и соцработников.
На данный момент доступна вакцина "Спутник V", разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи вместе с РФПИ. В середине августа Минздрав зарегистрировал ее. Вакцина создана на основе платформы вектора аденовируса человека. Она показала 95% эффективность по итогам второго промежуточного анализа данных клинических испытаний. Привиться могут люди в возрасте от 18 до 60 лет без хронических заболеваний.
В Москве с 4 декабря по согласованию с правительством для обкатки механизма массовой вакцинации открылась электронная запись, чтобы прививки от коронавируса могли сделать работники сферы образования, здравоохранения, а также сотрудники городских служб. Позднее список тех, кому доступна вакцина, был расширен.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Видео , Энергетика , Подготовка к учебному году , Ситуация в мире , COVID-19 , Владимир Путин , Минздрав РФ , Роспотребнадзор , Российский фонд прямых инвестиций , РИА Новости , Москва
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