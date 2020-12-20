В Санкт-Петербурге зажгли главную ёлку 

20 декабря в Санкт-Петербурге зажгли огни на главной городской ёлке, установленной на Дворцовой площади.

Дерево украшено игрушками ручной работы, выполненными в ретро-стиле. Огни на ёлке будут гореть круглосуточно. Как сообщают «Аргументы и факты», дерево спилили в Ленинградской области

Ёлка в праздничном убранстве простоит до 15 января. Планируется, что из её веток сделают подстилки для животных, а из ствола — уникальные сувениры, которые раздадут воспитанникам детских домов.

Масштабных новогодних гуляний в Северной столице не будет из-за пандемии COVID-19. В городе в период праздников будет ограничена работа кафе, ресторанов и музеев.

Как передавал NEWS.ru, в Новый год будет запущен туристический поезд из Санкт-Петербурга в Санкт-Петербург. Состав будет останавливаться в Великом Новгороде, Чудово, Петрозаводске и горном парке Рускеала. Время в пути составит 28 часов. В программу путешествия включена встреча Нового года в Великом Новгороде, а также трёхразовое питание и праздничный ужин. Путешественников ждёт развлекательная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой.