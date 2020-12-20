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В Оперштабе прокомментировали ситуацию с COVID-19 в Британии 

ТК «Звезда» 33 минуты назад
В Оперштабе прокомментировали ситуацию с COVID-19 в Британии
Фото: РИА Новости
В Оперштабе заявили, что никакие решения в связи распространением новой разновидности COVID-19 в Великобритании пока не принимались. По словам специалистов, ситуация по недопущению завоза вируса на данный момент находится на контроле.
Ранее стало известно, что в Британии была обнаружена новая разновидность коронавируса, которая распространяется в разы быстрее. При этом во Всемирной организации здравоохранения отметили, что новый штамм не является более опасным. Власти ввели локдаун в Лондоне, Восточной и Юго-Восточной Англии.
Позже в СМИ появилась информация о том, что новая разновидность коронавируса была обнаружена также в Нидерландах, Дании и Австралии.
Ранее сообщалось, что ряд стран Евросоюза приостанавливают сообщение с Великобританией из-за распространения на территории страны нового штамма коронавируса. Некоторые государства пока только рассматривают такую возможность.
К примеру, с полуночи воскресенья минимум на 24 часа приостановит авиа и железнодорожные сообщение с Великобританией Бельгия.
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Общество , ЕС , ВОЗ , Австралия , Дания , Лондон , Нидерланды , Великобритания
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