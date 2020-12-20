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В Петербурге свободно менее 1% коек для пациентов с коронавирусом 

ТАСС и ещё 7 2 часа назад
В Петербурге осталось 27 коек для больных COVID-19
Фото: ТАСС
Число свободных коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге на 20 декабря составляет 27 — менее 1% от количества общих мест. Это следует из данных Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса.
Согласно представленному графику, распространенному пресс-службой городской администрации, на конец текущей недели в Петербурге заняты 10 504 койки для пациентов этой категории, свободны 27. Это составляет 0,25% от общего количества.
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В информационной справке также отмечается, что на текущей неделе количество госпитализаций взрослых пациентов достигло максимума — в больницы направили 6 139 человек. Это больше на 6,6% по сравнению с прошлой неделей. При этом в совете также отмечают, что во второй половине уходящей недели темп прироста числа госпитализаций снизился.
Согласно представленным графикам, около 2,5 тыс. человек находятся в стационарах в тяжелом состоянии, порядка 7,5 тыс. — в состоянии средней степени тяжести, более 600 — легкие случаи.
Пациентов с коронавирусом в городе принимают 22 стационара: 16 городских и шесть федеральных. Ранее власти сообщали, что до конца декабря в городе должны развернуть еще около 2 тыс. дополнительных мест для пациентов с коронавирусом.
В Петербурге выявлено 200 813 случаев заражения коронавирусом, это второе место в России после Москвы. Выздоровели 117 132 человека, умерли 6 840. За сутки в городе выявили 3 759 случаев заражения.
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Общество , Санкт-Петербург
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