В Петербурге осталось 27 коек для больных COVID-19

Число свободных коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге на 20 декабря составляет 27 — менее 1% от количества общих мест. Это следует из данных Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса.

Согласно представленному графику, распространенному пресс-службой городской администрации, на конец текущей недели в Петербурге заняты 10 504 койки для пациентов этой категории, свободны 27. Это составляет 0,25% от общего количества.

В информационной справке также отмечается, что на текущей неделе количество госпитализаций взрослых пациентов достигло максимума — в больницы направили 6 139 человек. Это больше на 6,6% по сравнению с прошлой неделей. При этом в совете также отмечают, что во второй половине уходящей недели темп прироста числа госпитализаций снизился.

Согласно представленным графикам, около 2,5 тыс. человек находятся в стационарах в тяжелом состоянии, порядка 7,5 тыс. — в состоянии средней степени тяжести, более 600 — легкие случаи.

Пациентов с коронавирусом в городе принимают 22 стационара: 16 городских и шесть федеральных. Ранее власти сообщали, что до конца декабря в городе должны развернуть еще около 2 тыс. дополнительных мест для пациентов с коронавирусом.

В Петербурге выявлено 200 813 случаев заражения коронавирусом, это второе место в России после Москвы. Выздоровели 117 132 человека, умерли 6 840. За сутки в городе выявили 3 759 случаев заражения.