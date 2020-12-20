Онищенко счел ситуацию с коронавирусом в России управляемой

Геннадий Онищенко. Рост заболеваемости коронавирусом в России наблюдается, но эпидемический процесс по инфекции протекает закономерно. Об этом заявил РИА «Новости» бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы

По его словам, процесс протекает в рамках эпидемиологических закономерностей, которые понятны и известны. Управлять ситуацией возможно и с помощью массовой вакцинации, так как это «реальное средство профилактики».

«Все-таки благодаря тем мерам, которые принимают в Москве, можно сегодня говорить о некоторой управляемости этого процесса», — полагает Онищенко.

Он призвал россиян и дальше соблюдать все необходимые меры против инфекции: носить маски, чаще обрабатывать и мыть руки.

«Всем нам нужно работать, не ждать, когда в очередной раз мы закроемся. Закрываться не надо, будет еще хуже», — резюмировал Онищенко.

За последние сутки в России выявили 28 948 новых случаев коронавируса. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 2 848 377 жителей России, вылечились 2 275 657, скончались 50 858.