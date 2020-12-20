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Москва

Онищенко считает ситуацию с коронавирусом в России управляемой 

Газета.Ru 2 часа назад
Онищенко счел ситуацию с коронавирусом в России управляемой
Фото: РИА Новости
Рост заболеваемости коронавирусом в России наблюдается, но эпидемический процесс по инфекции протекает закономерно. Об этом заявил РИА «Новости» бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
По его словам, процесс протекает в рамках эпидемиологических закономерностей, которые понятны и известны. Управлять ситуацией возможно и с помощью массовой вакцинации, так как это «реальное средство профилактики».

«Все-таки благодаря тем мерам, которые принимают в Москве, можно сегодня говорить о некоторой управляемости этого процесса», — полагает Онищенко.

Он призвал россиян и дальше соблюдать все необходимые меры против инфекции: носить маски, чаще обрабатывать и мыть руки.

«Всем нам нужно работать, не ждать, когда в очередной раз мы закроемся. Закрываться не надо, будет еще хуже», — резюмировал Онищенко.

За последние сутки в России выявили 28 948 новых случаев коронавируса. За все время пандемии коронавирус подтвердился у 2 848 377 жителей России, вылечились 2 275 657, скончались 50 858.
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Общество , Геннадий Онищенко , Госдума , РИА Новости , Москва
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