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Дерипаска дал прогноз по возвращению к «нормальной жизни» 

RT на русском и ещё 1 4 часа назад
Дерипаска дал прогноз по возвращению к «нормальной жизни»
Фото: РИА Новости
Бизнесмен Олег Дерипаска в своём Telegram-канале дал прогноз по возвращению к «нормальной жизни».

«Сильно сомневаюсь, что мы сможем вернуться к нормальной жизни ранее мая 2023-го», — заявил Дерипаска.

По его словам, «слишком много сложных этапов нужно пройти до этого».

«Вакцинация 25% наиболее активного населения, медицинские паспорта с иммунным статусом, качественные онлайн-сервисы и образование. Полные региональные локдауны, активный поиск инфицированных», — пояснил бизнесмен.

Согласно данным оперштаба на 20 декабря, в России в течение суток выявлено 28 948 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число зафиксированных в стране случаев коронавируса достигло 2 848 377.
Профессор кафедры вирусологии МГУ доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с вакцинацией от коронавируса.
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Общество , Олег Дерипаска , Алексей Аграновский , МГУ
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