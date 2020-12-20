Дерипаска дал прогноз по возвращению к «нормальной жизни» 

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Бизнесмен Олег Дерипаска в своём Telegram-канале дал прогноз по возвращению к «нормальной жизни».

«Сильно сомневаюсь, что мы сможем вернуться к нормальной жизни ранее мая 2023-го», — заявил Дерипаска.

По его словам, «слишком много сложных этапов нужно пройти до этого».

«Вакцинация 25% наиболее активного населения, медицинские паспорта с иммунным статусом, качественные онлайн-сервисы и образование. Полные региональные локдауны, активный поиск инфицированных», — пояснил бизнесмен.