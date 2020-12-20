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Москва

Онищенко предложил разрешить встречу Нового года в ресторанах 

Майк Габриелян 21 минуту назад
Онищенко предложил разрешить встречу Нового года в ресторанах
Фото: РИА Новости
Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко предложил разрешить встречу Нового года в ресторанах, при соблюдении определенных условий. Его цитирует «КП».

«Почему бы не дать возможность встретить Новый год в ресторане переболевшим, у которых есть иммунитет, кто вакцинировался. Правда, вакцинированных у нас еще очень мало. То есть — пожалуйста, мы доверяем нашему человеку!», — сказал Онищенко.

По его словам, требовать справки от гостей не надо. Кроме того, бизнесмены могут сделать скидку на посещение заведения в Новый год. Это позволит клиентам сэкономить, а бизнесу не разориться вследствие ковидных ограничений.
По задумке экс-санитарного врача, такие разрешения надо дать там, где есть хорошее производство, нормальные, оборудованные, вентилируемые залы, отдельные кабины для семей. Кроме того, рестораны могли бы готовить праздничные ужины и доставлять их в загородные дома или городские квартиры.
Еще одна идея Онищенко — встреча Нового года в парках и на катках со входом по билетам, чтобы не допустить скопления народа.
Онищенко также раскритиковал идею заграничного отдыха. В частности. в Турции, которая «имеет слабое здравоохранение» и «абсолютно необязательный бизнес».

«Скажет вам, что никакого коронавируса нет, а, на самом деле, половина персонала будет больна. Поэтому дома надо встречать такой праздник», — подытожил он.

Ранее «Рамблер» сообщал, что Онищенко призвал кастрировать ученых за новости о «неправильных» антителах.
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Комментарии
Общество , Геннадий Онищенко
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