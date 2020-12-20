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В России за сутки выявлено 28 948 случаев коронавируса 

RT на русском 21 минуту назад
В России за сутки выявлено 28 948 случаев коронавируса
Фото: РИА Новости
В России в течение суток выявлено 28 948 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число зафиксированных в стране случаев коронавируса достигло 2 848 377. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Накануне в стране было подтверждено 28 209 случаев коронавируса.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемия коронавируса в России может закончиться к весне.
Также Попова сообщила, что в России разрабатывают 26 вариантов вакцины от коронавируса в 17 научных учреждениях.
Профессор кафедры вирусологии МГУ доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с вакцинацией от коронавируса.
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Общество , Анна Попова , Алексей Аграновский , МГУ , Роспотребнадзор
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